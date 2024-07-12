Смертельных ДТП на Кубани стало на 50% больше

Юг России занимает одно из лидирующих мест по числу смертельных ДТП. С 2023 года эта цифра увеличилась на 50% на Кубани.

С января этого года на Юге России случилось на 3% больше автомобильных аварий, чем в аналогичный период предыдущего года. Особенно вырос показатель смертельных ДТП, рассказали в Росавтодоре.

Если сравнивать с 2023 годом, то тогда число ДТП на Кубани уменьшилось на два процента. Зато в Адыгее и федеральной территории "Сириус" эта цифра выросла на 50% и 20% соответственно.

Статистика 2024 года радует намного меньше. Количество смертельных аварий увеличилось аж на 51%, ДТП с травмами на 7%. В Адыгее примерно такая же ситуация в отношении показателя смертности на дорогах – 54%, однако аварий, которые кончаются травмами, стало на 52% больше. В "Сириусе" количество дорожных смертей уменьшилось на 60%, зато число травм выросло на 40%.

Отмечается, что большинство аварий на Кубани происходят из-за низкой культуры вождения автомобиля и грубого нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции и другие специалисты тщательно ведут расследование каждого произошедшего ДТП в регионе, чтобы второй такой не произошло.