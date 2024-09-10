Вестник Кавказа

Италия на 12% увеличила закупки азербайджанского газа

Италия на 12% увеличила закупки азербайджанского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Импорт Италией газа из Азербайджана вырос в 2024 году. За прошлый год европейская страна приобрела 9,3 млрд кубометров азербайджанского газа.

В этом году Италия приобрела почти на 12% больше газа из Азербайджана в годовом исчислении, следует из данных статистического управления ЕС Eurostat.

За всего 2023 год Италией было импортировано 9,3 млрд куб м азербайджанского газа на 4,97 млрд евро. В этом году с января по июль поставки составили 5,7 млрд куб м, что больше прошлогоднего уровня - 5,3 млрд куб м.

Согласно данным за июль, в этом году поставки также превышают прошлогодние - и по объему и по стоимости: 832 млн куб м против 743,2 млн куб м, 316,8 млн евро против 259,4 млн евро годом ранее - рост составил более чем 22%.

Планируется, что к 2027 году Азербайджан будет ежегодно поставлять в Европу 20 млрд кубометров газа.

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