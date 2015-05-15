Вестник Кавказа

Посол Венгрии вызван в МИД Ирана

Посол Венгрии вызван в МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране недовольны решением ЕС ввести новые санкции против страны. В связи с этим МИД ИРИ вызвал посла Венгрии.

МИД Ирана вызвал посла Венгрии в Тегеране в знак протеста против введения Евросоюзом новых санкций в отношении Исламской Республики. Об этом сообщают иранские СМИ.

По данным агентства Mehr, венгерскому дипломату, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, высказали недовольство в связи с решением ввести антииранские санкции.

"Обращение к незаконным и принудительным методам, таким как санкции против Ирана, неприемлемо ни в коем случае и ни к чему не приведет"

– МИД ИРИ

Посла также проинформировали, что санкции против авиакомпаний Ирана грубо нарушают международные законы и правила, а также противоречат европейским требованиям в области прав человека.

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