Казахстан упростит работу в стране филиалов иностранных банков

Власти Казахстана намерены существенно смягчить требования к филиалам зарубежных банков, работающих или планирующих открытие на территории страны – также им разрешат выпуск своих банковских карт и операции с валютой.

Мажилис (парламент) Казахстана на своем сегодняшнем заседании одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, призванные снизить административные барьеры для инвестиций в банковский сектор.

В основном они касаются требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов, которые с внедрением поправок станут значительно либеральнее: будет значительно сокращен перечень документов банка, которые руководство представляет в уполномоченный орган. Им разрешат привлекать депозиты физических лиц, выпускать платежные карты, обменные операции с иностранной валютой и ряд других банковских услуг, передает Sputnik Казахстан.

Спустя четыре года после того, как Казахстан вдвое увеличил для них сумму совокупных активов - с $10 до $20 млрд, ни один банк с иностранным участием не открыл филиал в Казахстане, сообщила председатель агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"С приходом иностранных банков мы ожидаем, что повысится конкуренция, предложение кредитных ресурсов и увеличится кредитование прежде всего малого и среднего бизнеса. Это основная задача, которую мы преследуем, привлекая на территорию Казахстана банки с иностранным участием"

- Мадина Абылкасымова

Еще одно ожидание от введения поправок - увеличение конкуренции между банками по предложению различных банковских ресурсов, в том числе и снижение процентной ставки по кредитам.

"Если кредиты выдаются в тенге, они будут ориентироваться на базовую ставку Нацбанка. Если кредиты будут выдаваться в другой валюте, то они будут ориентироваться на базовую ставку иностранного государства"

- Мадина Абылкасымова

Напомним, сейчас в Казахстане работает восемь банков с иностранным участием: три банка из Китая, а также по одному банку из России, Турции, Кореи, ОАЭ, Чехии и США.