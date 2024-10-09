Только один пляж в Абхазии был готов к купальному сезону 2024

Практически все городские пляжи Абхазии не смогли подготовиться к уже завершившемуся купальному сезону: спасатели работали только на одном из них – в Гулрыпше.

Купальный сезон 2024 в Абхазии, который завершился накануне, прошел практически без участия спасателей – они дежурили только на частных пляжах, а также в Гулрыпше, рассказал глава Госинспекции по маломерным судам МЧС Тенгиз Сабуа.

По его словам, в 2024 году ни один город и ни один район Абхазии, не считая Гулрыпшского района, частично Сухума и Очамчырского района, не выполнили буквально ни одного предписания МЧС, которые были озвучены еще весной, передает Sputnik.

Сабуа обратил особое внимание на Гулрыпшский район, которым руководит новый глава администрации. В свой первый летний сезон он подошел к ситуации очень серьезно, нашел людей, которых обучили на спасателей, и они спасали туристов.

Чиновник пояснил, что Сухум и Очамчыра смогли сделать все необходимое, кроме найма спасателей.

Все остальные города, а именно Новый Афон, Гудаута, Гагра, Цандрипш не исполнили ни одного пункта, подчеркнул глава инспекции.

Сабуа отметил, что недобросовестность проявили городские пляжи. Частные пляжи в Сухуме подготовились к сезону как следует.

Почему нет спасателей на пляжах Абхазии?

Говоря о проблеме спасателей, чиновник пояснил, что Абхазия испытывает их острую нехватку, чувствуется и дефицит водолазов. При этом МЧС готово обучать тех, кто хотел бы получить такую профессию, но желающих не находится. Глава инспекции связывает это с маленькой зарплатой.