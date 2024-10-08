Приговор стрелявшему по детям из пневматики мужчине смягчили в Ингушетии

Мужчине, стрелявшему из пневматики по прохожим в Ингушетии, сократили срок наказания. Ранее его приговорили к 5 годам заключения.

Верховный суд Ингушетии принял решение смягчить приговор мужчине, который ранил из пневматического пистолета двух детей и женщину. Об этом рассказали в самом суде.

"Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила, исключила из осуждения указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), как излишне вмененного, снизила наказание до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы"

– пресс-служба суда

Приговор уже вступил в силу.

Что произошло?

В апреле прошлого года в Назрани 28-летний местный житель, находившийся на балконе жилого дома, открыл огонь из пневматического пистолета по прохожим. В результате инцидента были ранены девочки 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Мужчину задержали лишь этим летом. Его приговорили к 5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако адвокат осужденного оспорил это решение.