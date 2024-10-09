Самый крупный в Грузии парк появится в Тбилиси

В Тбилиси завершены работы по созданию самого большого в стране парка. Его открытие состоится 20 октября. В нем были проведены мероприятия по озеленению.

Тбилисский мэр Каха Каладзе сообщил о завершении строительных работ в самом большом парке Грузии в районе Темка на окраине Тбилиси. Для гостей место откроется 20 октября.

Он отметил, что в день открытия парка состоится концерт с участием группы «Мгзавреби. Глава города заявил, что на обустройство территории было потрачено 40 млн лари.

Каладзе подчеркнул, что реакционные проекты важны для Тбилиси и являются приоритетом для городского руководства. Мэр сказал, парк оборудован современными технологиями.

Градоначальник уточнил, что проложены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, площадки для футбола и баскетбола, кафе, беседки, медиатека и многое другое.

Помимо этого, Каладзе сообщил о появлении площадки для выгула собак, скейт-парка, озер, пешеходных дорожек, парковки, коллекторной и насосной станции.

Стоит добавить, что на территории парка были проведены мероприятия по озеленению. Мэр заключил, что было высажено 75 тыс саженцев разных видов.