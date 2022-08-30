Французский лоукостер соединит Париж и Тбилиси

Авиаперевозчик из Франции ближайшей весной начнет осуществлять полеты из Парижа в столицу Грузии. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю.

Авиакомпания Transavia France запустит рейс Париж – Тбилиси. Об этом поведали в Объединении аэропортов Грузии.

По слова его гендиректора, переговоры с авиаперевозчиком велись целый год.

"Мы рады, что наше сотрудничество с группой Air France-KLM успешно завершилось, и на авиационный рынок Грузии входит еще одна авиакомпания французско-голландского мультинационального авиационного холдинга"

– Ираклий Каркашадзе

Он также поведал, что самолеты французской авиакомпании будут летать в грузинскую столицу из парижского аэропорта Орли.

"Это означает, что столица Франции будет связана со столицей Грузии через два аэропорта, а рейсы в третий аэропорт Парижа (Бове) осуществляются из международного аэропорта Кутаиси"

– гендиректор организации

Первый полет по новому маршруту запланирован на 9 апреля 2025 года. Рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.