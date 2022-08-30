Вестник Кавказа

Французский лоукостер соединит Париж и Тбилиси

Французский лоукостер соединит Париж и Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик из Франции ближайшей весной начнет осуществлять полеты из Парижа в столицу Грузии. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю.

Авиакомпания Transavia France запустит рейс ПарижТбилиси. Об этом поведали в Объединении аэропортов Грузии.

По слова его гендиректора, переговоры с авиаперевозчиком велись целый год.

"Мы рады, что наше сотрудничество с группой Air France-KLM успешно завершилось, и на авиационный рынок Грузии входит еще одна авиакомпания французско-голландского мультинационального авиационного холдинга"

– Ираклий Каркашадзе

Он также поведал, что самолеты французской авиакомпании будут летать в грузинскую столицу из парижского аэропорта Орли.

"Это означает, что столица Франции будет связана со столицей Грузии через два аэропорта, а рейсы в третий аэропорт Парижа (Бове) осуществляются из международного аэропорта Кутаиси"

– гендиректор организации

Первый полет по новому маршруту запланирован на 9 апреля 2025 года. Рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot;: почему демократию в Грузии подрывает то, что укрепляет демократию в США и Франции?

"Грузинская мечта": почему демократию в Грузии подрывает то, что укрепляет демократию в США и Франции?

Внешний долг Грузии продолжает сокращаться

Внешний долг Грузии продолжает сокращаться

Грузия подтвердила транзит французской военной техники в Армению

Грузия подтвердила транзит французской военной техники в Армению

Гарибашвили и Макрон обсудили евроинтеграцию Грузии и ситуацию на Южном Кавказе

Гарибашвили и Макрон обсудили евроинтеграцию Грузии и ситуацию на Южном Кавказе

Зурабишвили отправилась в Париж без разрешения правительства

Зурабишвили отправилась в Париж без разрешения правительства

Премьер Грузии приедет в Париж

Премьер Грузии приедет в Париж

Грузия знакомит Францию со своим туристическим потенциалом

Грузия знакомит Францию со своим туристическим потенциалом

Глава МИД Франции отправилась в турне по странам Южного Кавказа

Глава МИД Франции отправилась в турне по странам Южного Кавказа

Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию

Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию

Грузинский футболист стал игроком экс-чемпиона Франции

Грузинский футболист стал игроком экс-чемпиона Франции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы