Московское метро увеличится к 2027 году

В Москве появятся новые станции метро, также планируется запустить новую ветку. Все строительные работы будут завершены к 2027 году.

Московский мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций столичного метрополитена. По его словам, к 2027 году планируется открыть 12 новых станций.

"Развитие транспортной инфраструктуры - крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо метро"

- Сергей Собянин

Он отметил, что четыре станции метро будут открыты на участке «ЗИЛ» - «Новаторская» Троицкой линии, а также появится новая ветка метро — Рублево-Архангельская.

Глава города подчеркнул, что на новой линии планируется открыть 8 станций на участке «Шелепиха» - «Ильинская». Также ведется строительства Бирюлевской линии, станций «Гольяново» и «Достоевская».