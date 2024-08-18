Новой станцией метро обзавелись москвичи

Станция метро «Потапово» открылась в Москве. Она стала конечной на юге Сокольнической линии. Станция разгрузит Бутовскую линию.

Станция московского метрополитена «Потапово» открылась сегодня, в торжественной церемонии принял участие столичный градоначальник Сергей Собянин.

В своем-телеграм-канале он отметил, что станция стала новой конечной на юге Сокольнической линии метро. Мэр напомнил, что за последние годы на этой линии было открыто 8 станций.

Глава города назвал «Потапово» важной станцией, так как ей предстоит обслуживать почти весь район Коммунарки, а также Южное Бутово. Он добавил, что это разгрузит Бутовскую ветку.

«Это оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая станция с художественным оформлением. И самое главное, здесь ходят качественные поезда и хорошее обслуживание»

- Сергей Собянин

Название станции выбрали жители в ходе голосования на сайте «Активный гражданин». «Потапово» также стало первой отапливаемой наземной станцией метро.