Конференцию метрополитенов мира примет Баку

Первую в историю конференцию метрополитенов мира проведут в 2025 году. Событие получило название "Метроконнект". Его организацию обсудили руководство метро Баку и Стамбула.

Масштабное мероприятие состоится в Баку в 2025 году – город примет конференцию метрополитенов мира "Метроконнект". Меморандум о взаимопонимании по поводу этого события был заключен "Бакинским метрополитеном" и Metro Istanbul – подписи под документом поставили их руководители Заур Гусейнов и Озгюр Сой.

Выступая после подписания, Заур Гусейнов напомнил, что метро обоих городов взаимодействуют с 2015 года. Успешный обмен опытом может быть распространен дальше и выведен на новый уровень – в рамках конференции, куда соберутся представители метро из стран всего мира.

Отметим, что конференция "Метроконнект" станет первым таким событием. Она состоится в Баку. Место проведения второй конференции определят по окончании первой.

В программу конференции войдут несколько панелей. Участники дискуссий обсудят самые разные вопросы, от строительства вагонов до удовлетворенности пассажиров. Красной нитью будет проходить тема инноваций, в том числе использования ИИ.

Кроме того, для участников будут проводить экскурсии по инновациям, которые используются в Бакинском метро. Организаторы предусмотрят возможности и для двусторонних встреч.

Конференция будет проходить в течение двух дней.