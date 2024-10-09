Вестник Кавказа

Свет дали в Абхазии

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии устранили аварию и восстановили электроснабжение. Ранее половина республики осталась без света из-за отключения высоковольтной линии «Очамчыра 220».

На высоковольтной линии «Очамчыра 220» в Абхазии ликвидировали все неполадки, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».

Таким образом, после проведения необходимых аварийных работ электроснабжение восстановлено на всей территории республики.

Ранее говорилось, что большая часть Абхазии сидит без света из-за отключения высоковольтной линии «Очамчыра 220». Республика получала переток энергии из России.

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