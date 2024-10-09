Свет дали в Абхазии

В Абхазии устранили аварию и восстановили электроснабжение. Ранее половина республики осталась без света из-за отключения высоковольтной линии «Очамчыра 220».
На высоковольтной линии «Очамчыра 220» в Абхазии ликвидировали все неполадки, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».
Таким образом, после проведения необходимых аварийных работ электроснабжение восстановлено на всей территории республики.
Ранее говорилось, что большая часть Абхазии сидит без света из-за отключения высоковольтной линии «Очамчыра 220». Республика получала переток энергии из России.