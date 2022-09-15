Вестник Кавказа

Заработные платы в России продолжат расти – Орешкин

Заработные платы в России продолжат расти – Орешкин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Максим Орешкин анонсировал новую экономическую реальность, которая больше не будет предполагать экономию на зарплатах работников.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал о перспективах экономики России в контексте ситуации с трудовыми ресурсами. Орешкин заявил, что зарплаты в стране будут расти, а низкооплачиваемый труд уйдет в прошлое. 

"Потому что осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше"

 – Орешкин 

Орешкин также заявил, что дефицит кадров в тех или иных сферах является подчас проблемой управления и отсутствием должного уровня навыков у руководства компаний. 

Также замглавы администрации рассказал о необходимости активного внедрения автоматизации, применения информационных технологий, а также работы над ростом производительности труда. Эти меры должны помочь компаниям справиться с нехваткой работников. 

Отметим, что в 2024 году зафиксирован рост реальных заработных плат на 9,2%. В следующем году этот показатель составит около 7%.

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