Заработные платы в России продолжат расти – Орешкин

Максим Орешкин анонсировал новую экономическую реальность, которая больше не будет предполагать экономию на зарплатах работников.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал о перспективах экономики России в контексте ситуации с трудовыми ресурсами. Орешкин заявил, что зарплаты в стране будут расти, а низкооплачиваемый труд уйдет в прошлое.

"Потому что осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше"

– Орешкин

Орешкин также заявил, что дефицит кадров в тех или иных сферах является подчас проблемой управления и отсутствием должного уровня навыков у руководства компаний.

Также замглавы администрации рассказал о необходимости активного внедрения автоматизации, применения информационных технологий, а также работы над ростом производительности труда. Эти меры должны помочь компаниям справиться с нехваткой работников.

Отметим, что в 2024 году зафиксирован рост реальных заработных плат на 9,2%. В следующем году этот показатель составит около 7%.