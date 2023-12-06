Максим Орешкин: Россия прочно удерживает пятое место в мировой экономике

Россия прочно обосновалась на пятом месте в мире по развитию экономики и лидирует по экономическому развитию среди стран Европы, уверен помощник президента РФ Максим Орешкин.

На сегодняшний день Россия - крупнейшая экономика Европы, она уже подбирается к Японии в борьбе за четвертое место в мире, заявил в интервью журналу "Эксперт" высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Так называемые экономики глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место"

- Максим Орешкин

В то же время глобальный Север демонстрирует все большую неустойчивость своих экономик – помощник президента сослался на выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на конференции европейских послов, где он рассказал о факторах экономического процветания Евросоюза, передает ТАСС.

"Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж"

- Максим Орешкин

Как полагает экономист, постепенная потеря этих элементов ведет европейскую экономику к долгосрочной стагнации.

"Для России ключевая задача - это оставаться наиболее эффективными производителями того, что мы делаем. В том числе это касается и энергетических рынков. Мы должны иметь меньшую себестоимость, более эффективное производство, и тогда те изменения, которые на энергетических рынках будут происходить, будут касаться нас в меньшей степени"

- Максим Орешкин