Российская экономика устояла под натиском санкций – Мишустин

Российский премьер сообщил о том, что темные времена остались позади и российская экономика начала восстанавливаться после массированной санкционной атаки. В то же время у европейских экономик ситуация прямо противоположная.

Глава российского правительства выразил уверенность в том, что несмотря на поток санкций против России, экономике страны удалось выстоять. Далее он отметил, что в некоторых областях уже наметился рост.

«Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен»

– Михаил Мишустин

Премьер подчеркнул, что основные сложности уже остались в прошлом. Далее Мишустин поведал о сложностях в экономике европейских стран.

Так, по его словам, прирост валового внутреннего продукта в ЕС в 2023 году не преодолеет и 1%, закрепившись на уровне в 0,6%, что почти в 5 раз ниже чем у России.