В Грузии приближаются парламентские выборы. Давление со стороны Запада растет, а Россия предостерегает соседа от деструктивного влияния партнеров из ЕС и НАТО.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Они крайне важны и непредсказуемы в плане последствий, так как состоятся после серии скандалов и протестов, вызванных принятием законов об иноагентах и запрете пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ. Партия Саакашвили хочет зацепиться за эти законы, чтобы вернуться к власти или, обвинив правительство в фальсификации итогов, попытаться устроить очередную бархатную революцию.

В России внимательно следят за Южным Кавказом. Сегодня на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков наравне с другими темами затронул Грузию. Он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, но наблюдает попытки Запада нажать на официальный Тбилиси и повлиять на выборы. Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Тбилиси, они не мешают гуманитарным связям, и люди продолжают ездить в Грузию и Россию.

Предостережения Пескова подкрепляет ряд фактов, включая ранее озвученные выводы главы СВР Сергея Нарышкина. Выступая в Баку в начале октября, он отметил продолжающиеся попытки западных стран вмешиваться во внутренние дела стран Южного Кавказа.

"Службой внешней разведки России получена информация о том, что по требованию государственного департамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее промежуточный доклад (о предстоящих выборах в Грузии – прим. ред.), в котором содержатся тезисы, якобы в Грузии нет условий для проведения честных и открытых выборов. Это, конечно же, не соответствует действительности. Цель этой акции – попытаться вмешаться во внутренние дела Грузии и не допустить к власти здоровые, национально ориентированные силы", - сказал Нарышкин журналистам.

Выборы еще не состоялись, но Запад уже недоволен их организацией. 1 октября наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и глава мониторинговой миссии выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что НПО "Международная прозрачность - Грузия" была вынуждена прервать наблюдение за выборами. Антикоррупционное бюро республики объявило НПО и ее исполнительного директора Эку Гигаури субъектом с избирательными целями.

11 октября БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало доклад, о котором предупреждал Сергей Нарышкин. В нем говорится о том, что выборы проходят в условиях "политической поляризации, продолжающейся политической напряженности, недоверия к государственным институтам со стороны оппозиции и беспокойства по поводу защиты права на объединение и выражение мнения". Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) фиксирует "тактику запугивания" оппозиции со стороны властей.

В докладе обеспокоены упрощением принятия решений со стороны ЦИК, изменением Избирательного кодекса более 20 раз, некомпетентностью избирательных участков, низким доверием к избирательной администрации, слабой представленностью женщин на выборных должностях и многое другое, что, по мнению организации, противоречит принципам демократии и правового государства. В БДИПЧ не забыли упомянуть и закон "О прозрачности иностранного влияния", который якобы ограничил деятельность НПО, занимающихся мониторингом выборов.

Для пущей убедительности лидеры ЕС на ближайшем саммите планируют финально предупредить правительство Ираклия Кобахидзе. По данным Reuters, в итоговом заявлении Тбилиси напомнят о том, чего не нужно делать во внешней политике. "Грузия получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе в декабре 2023 года, и опросы показывают, что граждане страны поддерживают интеграцию с ЕС. Однако дружелюбная риторика правящей партии "Грузинская мечта" по отношению к России, спорный закон, требующий регистрации организаций, финансируемых из-за рубежа, как иностранных агентов, и законодательство, ограничивающее права ЛГБТ-сообщества, вызвали обеспокоенность на Западе", - пишет британское информагентство.

За последний год правящая партия "Грузинская мечта" и лично премьер много раз обвиняли Запад во вмешательстве во внутренние дела. Кобахидзе летом отказался поехать в Соединенные Штаты, а на Генассамблее его уже не принял президент Джозеф Байден. Власти Грузии недовольны тем, как ЕС и США реагируют на нормализацию отношений Тбилиси с Москвой, и считают такое поведение попыткой втянуть страну в боевые действия против РФ.

Выступая сегодня на брифинге у храма Светицховели премьер-министр снова обвинил НАТО в давлении с целью открыть второй фронт против России. Он заявил, что отношения Грузии с Западом улучшатся, как только в 2025 году завершится украинский конфликт и "настанет совершенно новая данность".

"Как только завершится "первый фронт" на Украине, тут же исчезнет интерес по открытию второго фронта в Грузии",— отметил Ираклий Кобахидзе.

Правящая партия, как сказано в отчете БДИПЧ, представляет выборы как выбор между миром и войной, а большинство оппозиционных партий назвали их "референдумом о геополитической позиции страны". Наверно этот вывод наиболее объективный и правдивый во всем документе Бюро. Действительно, сторонники Саакашвили и партия Кобахидзе борются во многом за разную геополитическую ориентацию страны. Саакашвили хочет увести страну на Запад и полностью отвернуться от России, даже ценою новой войны. "Грузинская мечта" делает Грузию более суверенной и хочет жить в добрососедстве с РФ.

Чья программа окажется эффективнее - оппозиции или власти - узнаем совсем скоро.