Вестник Кавказа

Выборы в Грузии. СВР предостерегает, США и ЕС давят

Камран Гасанов
Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии приближаются парламентские выборы. Давление со стороны Запада растет, а Россия предостерегает соседа от деструктивного влияния партнеров из ЕС и НАТО.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Они крайне важны и непредсказуемы в плане последствий, так как состоятся после серии скандалов и протестов, вызванных принятием законов об иноагентах и запрете пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ. Партия Саакашвили хочет зацепиться за эти законы, чтобы вернуться к власти или, обвинив правительство в фальсификации итогов,  попытаться устроить очередную бархатную революцию.

В России внимательно следят за Южным Кавказом. Сегодня на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков наравне с другими темами затронул Грузию. Он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, но наблюдает попытки Запада нажать на официальный Тбилиси и повлиять на выборы. Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Тбилиси, они не мешают гуманитарным связям, и люди продолжают ездить в Грузию и Россию.

Предостережения Пескова подкрепляет ряд фактов, включая ранее озвученные выводы главы СВР Сергея Нарышкина. Выступая в Баку в начале октября, он отметил продолжающиеся попытки западных стран вмешиваться во внутренние дела стран Южного Кавказа.

"Службой внешней разведки России получена информация о том, что по требованию государственного департамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее промежуточный доклад (о предстоящих выборах в Грузии – прим. ред.), в котором содержатся тезисы, якобы в Грузии нет условий для проведения честных и открытых выборов. Это, конечно же, не соответствует действительности. Цель этой акции – попытаться вмешаться во внутренние дела Грузии и не допустить к власти здоровые, национально ориентированные силы", - сказал Нарышкин журналистам.

Выборы еще не состоялись, но Запад уже недоволен их организацией. 1 октября наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и глава мониторинговой миссии выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что НПО "Международная прозрачность - Грузия" была вынуждена прервать наблюдение за выборами. Антикоррупционное бюро республики объявило НПО и ее исполнительного директора Эку Гигаури субъектом с избирательными целями.

11 октября БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало доклад, о котором предупреждал Сергей Нарышкин. В нем говорится о том, что выборы проходят в условиях "политической поляризации, продолжающейся политической напряженности, недоверия к государственным институтам со стороны оппозиции и беспокойства по поводу защиты права на объединение и выражение мнения". Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) фиксирует "тактику запугивания" оппозиции со стороны властей.

В докладе обеспокоены упрощением принятия решений со стороны ЦИК, изменением Избирательного кодекса более 20 раз, некомпетентностью избирательных участков, низким доверием к избирательной администрации, слабой представленностью женщин на выборных должностях и многое другое, что, по мнению организации, противоречит принципам демократии и правового государства. В БДИПЧ не забыли упомянуть и закон "О прозрачности иностранного влияния", который якобы ограничил деятельность НПО, занимающихся мониторингом выборов.

Для пущей убедительности лидеры ЕС на ближайшем саммите планируют финально предупредить правительство Ираклия Кобахидзе. По данным Reuters, в итоговом заявлении Тбилиси напомнят о том, чего не нужно делать во внешней политике. "Грузия получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе в декабре 2023 года, и опросы показывают, что граждане страны поддерживают интеграцию с ЕС. Однако дружелюбная риторика правящей партии "Грузинская мечта" по отношению к России, спорный  закон, требующий регистрации организаций, финансируемых из-за рубежа, как иностранных агентов, и законодательство, ограничивающее права ЛГБТ-сообщества, вызвали обеспокоенность на Западе", - пишет британское информагентство.

За последний год правящая партия "Грузинская мечта" и лично премьер много раз обвиняли Запад во вмешательстве во внутренние дела. Кобахидзе летом отказался поехать в Соединенные Штаты, а на Генассамблее его уже не принял президент Джозеф Байден. Власти Грузии недовольны тем, как ЕС и США реагируют на нормализацию отношений Тбилиси с Москвой, и считают такое поведение попыткой втянуть страну в боевые действия против РФ.

Выступая сегодня на брифинге у храма Светицховели премьер-министр снова обвинил НАТО в давлении с целью открыть второй фронт против России. Он заявил, что отношения Грузии с Западом улучшатся, как только в 2025 году завершится украинский конфликт и "настанет совершенно новая данность".

"Как только завершится "первый фронт" на Украине, тут же исчезнет интерес по открытию второго фронта в Грузии",— отметил Ираклий Кобахидзе.

Правящая партия, как сказано в отчете БДИПЧ, представляет выборы как выбор между миром и войной, а большинство оппозиционных партий назвали их "референдумом о геополитической позиции страны". Наверно этот вывод наиболее объективный и правдивый во всем документе Бюро. Действительно, сторонники Саакашвили и партия Кобахидзе борются во многом за разную геополитическую ориентацию страны. Саакашвили хочет увести страну на Запад и полностью отвернуться от России, даже ценою новой войны. "Грузинская мечта" делает Грузию более суверенной и хочет жить в добрососедстве с РФ.

Чья программа окажется эффективнее - оппозиции или власти - узнаем совсем скоро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия не вмешивается в дела Грузии — Кремль

Россия не вмешивается в дела Грузии — Кремль

&quot;Мечта&quot; отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

"Мечта" отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

Оппозиция готовит фейковую революцию в Грузии – &quot;Гирчи&quot;

Оппозиция готовит фейковую революцию в Грузии – "Гирчи"

Создание технического правительства оппозиции – фарс, заявил Кобахидзе

Создание технического правительства оппозиции – фарс, заявил Кобахидзе

Зурабишвили создаст собственное правительство Грузии

Зурабишвили создаст собственное правительство Грузии

ЦИК Грузии пожаловался на давление

ЦИК Грузии пожаловался на давление

Президенту Грузии объявят импичмент сразу после выборов

Президенту Грузии объявят импичмент сразу после выборов

&quot;Мечта&quot; выиграет выборы в парламент – Кобахидзе

"Мечта" выиграет выборы в парламент – Кобахидзе

Кобахидзе: закон об иноагентах был введен для прозрачности революции

Кобахидзе: закон об иноагентах был введен для прозрачности революции

Иванишвили: только &quot;Грузинская мечта&quot; ориентирована на Грузию и грузин

Иванишвили: только "Грузинская мечта" ориентирована на Грузию и грузин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы