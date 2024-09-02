Пашинян примет участие в саммите БРИКС в России

Саммит БРИКС в Казани посетит глава армянского правительства. Ранее также сообщалось, что представитель республики побывает на неофициальном саммите СНГ.
Премьер-министр Армении намерен принять участие в октябрьском саммите БРИКС. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Ранее замглавы МИД республики сообщил, что представители страны примут участие в саммите БРИКС и неофициальном саммите СНГ.
Напомним, Казань примет ежегодный саммит БРИКС через полтора месяца. Он будет проходить три дня – 22,23 и 24 октября.