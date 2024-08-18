Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана едет в Анкару

Глава МИД Азербайджана едет в Анкару
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского МИД пообщается завтра со своим коллегой из Турции. Переговоры двух министров пройдут в Анкаре.

Глава МИД Азербайджана приедет 27 августа в Анкару. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

В рамках однодневного визита Джейхун Байрамов проведет встречу с местным коллегой Хаканом Фиданом.

Центральными темами предстоящих переговоров будут двусторонние отношения и ситуация в регионе. В частности, министры поговорят о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и об армяно-турецком урегулировании.

Помимо этого, будут обсуждаться последние события на Ближнем Востоке, в том числе обстановка в Секторе газа.

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