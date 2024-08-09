К тушению пожаров в Измире подключился самолет МЧС Азербайджана

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС Азербайджана уже сегодня, практически сразу после прибытия, приступил к тушению лесных пожаров в Турции под Измиром, чтобы помочь спасателям братской страны в борьбе с огненной стихией.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС российской сборки, входящий в состав авиационного отряда министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, уже сегодня сразу после прибытия в Турцию вылетел на тушение сильных лесных пожаров под Измиром, сообщили в МЧС страны.

Российская техника не только надежная, но и крайне эффективная: приводняясь на поверхность водоема, самолет, оборудованный устройствами для слива воды, способен набрать в свои резервуары до 12 т влаги, а затем, поднявшись в воздух, сбросить ее на очаг возгорания в нужном месте, передает АЗЕРТАДЖ.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что на очаги лесных пожаров в Турции за двое последних суток было сброшено 7 662 т воды, всего за это время в провинциях Болу, Айдын, Измир, Маниса и Мугла было выполнено произведено 2 134 вылета ожарной авиации, сообщили в Управлении по связям при администрации президента Турции.

В целях тушения пожаров средствами авиации, общий налет составил 583 часа, следует из публикации в социальной сети.

Самолет МЧС Азербайджана внесет посильную помощь в борьбе с сильными лесными пожарами в братской стране, уверены в МЧС Азербайджана.