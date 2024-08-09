Азербайджанская амфибия BE-200CS прибыла в Турцию для тушения лесных пожаров

Азербайджанский противопожарный самолет BE-200CS, как и было обещано турецкой стороне, прилетел сегодня в Турцию. Он будет использован на тушении лесов под Измиром.

Как рассказали сегодня утром в МЧС Азербайджанской Республики, пожарная амфибия BE-200CS прилетела сегодня в Турцию для участия в тушении лесных пожаров согласно заключенной накануне договоренности между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Самолет поднялся в воздух из бакинского аэропорта Гейдар Алиев около 2:00 по московскому времени и приземлился в аэропорту города Измир, рядом с которым по-прежнему продолжают гореть леса.

По данным ведомства, уже в ближайшие часы азербайджанская пожарная амфибия, способная доставлять к месту пожаротушения до 12 т воды, начнет участвовать в борьбе турецких огнеборцев с масштабными возгораниями в лесах республики.

Напомним, накануне Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым, чтобы поблагодарить Баку за стремление помочь своему союзнику предоставлением специального противопожарного самолета.