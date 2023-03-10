Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Этой осенью сторонники смены власти в Армении надеются отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Хотя его уже подозревают в ношении бронежилета, действия оппозиции едва ли можно назвать угрожающими. Расскажем, почему армянская оппозиция бессильна перед лицом партии власти.

Почему армянская оппозиция не может объединиться?

На политической арене Армении действуют группировки, неспособные выступать с единых позиций. Одна из проблем армянской оппозиции в ее разношерстном составе.

Крыло опальных политиков, некогда поддерживавших Пашиняна, игнорирует молодые движения, основная электоральная база которых представлена армянским студенчеством, готовым бесконечно бесцельно митинговать на улицах Еревана.

Деятели системной оппозиции ограничиваются пространными заявлениями, старательно отводя внимание от своих финансовых активов.

Все они ни при каких условиях не готовы сотрудничать с маргинальным крылом армянской политики, представленным двумя бывшими президентами Кочаряном и Саргсяном, а также дашнаками.

Почему у армянской оппозиции нет политического лидера?

Если оппозиционеры все же сумеют объединиться, то на первый план выйдет проблема отсутствия лидера. В Армении нет политика, чья репутация не была бы запятнана работой в структурах прежней или нынешней власти. В подобных ситуациях политтехнологи ищут людей, способных в короткий срок стать лидерами мнений, причем в период внутриполитического кризиса таковые зачастую находятся среди силовиков или военных, следующих условиям четкой субординации. Однако в последние годы престиж как военных, так и сотрудников силовых структур сильно пострадал. Одних обвиняют в обслуживании интересов партии власти, других - в предательстве, возлагая ответственность за поражение в войне 2020 года.

Попытки вернуть в политику деятелей позабытого Армянского общенационального движения весной 2021 года ни к чему не привели, а произносить имена экс-президентов Кочаряна и Саргсяна считается дурным тоном.

Многократно зачищенное политическое пространство Армении не дает возможности проявить себя и тем армянам, чья карьера удачно сложилась за пределами республики, в диаспоре.

Может ли священнослужитель встать во главе оппозиции?

Оппозиционные группировки, пытающиеся реализовывать внутригосударственный ресурс, задумались о возможности поставить во главе оппозиционного движения священнослужителя, поскольку церковь представляется им единственной консолидирующей силой. Весной 2024 года появилось движение "Тавуш во имя Родины", и на роль лидера был выдвинут архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян). Однако и к нему есть масса вопросов, поскольку армянская церковь во все времена предпочитала поддерживать действующую власть, легитимизируя ее в глазах электората.

Почему у армянской оппозиции нет поддержки в обществе?

Фундаментальная проблема армянских оппозиционных групп заключается в том, что у них нет реальной альтернативной программы. Демонстративный разворот Пашиняна в сторону Запада был предсказуем в условиях общественного разочарования, поскольку армянским обывателям внушили, что в военном отношении Россия встанет на сторону Еревана, жертвуя дипломатическими и экономическими отношениями с Баку.

Сейчас сближение с Турцией и Азербайджаном стало бы качественным изменением многолетней парадигмы, альтернатива которой - очередная война, исход которой может быть трагичным для Армении. Однако Пашинян оттягивает подписание мирного договора с Азербайджаном, а пространные заявления оппозиционеров подталкивает Армению в орбиту масштабных геополитических изменений, способных вновь всколыхнуть Южный Кавказ.