Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему армянская оппозиция не может объединиться?
На политической арене Армении действуют группировки, неспособные выступать с единых позиций. Одна из проблем армянской оппозиции в ее разношерстном составе.
- Крыло опальных политиков, некогда поддерживавших Пашиняна, игнорирует молодые движения, основная электоральная база которых представлена армянским студенчеством, готовым бесконечно бесцельно митинговать на улицах Еревана.
- Деятели системной оппозиции ограничиваются пространными заявлениями, старательно отводя внимание от своих финансовых активов.
- Все они ни при каких условиях не готовы сотрудничать с маргинальным крылом армянской политики, представленным двумя бывшими президентами Кочаряном и Саргсяном, а также дашнаками.
Почему у армянской оппозиции нет политического лидера?
Если оппозиционеры все же сумеют объединиться, то на первый план выйдет проблема отсутствия лидера. В Армении нет политика, чья репутация не была бы запятнана работой в структурах прежней или нынешней власти. В подобных ситуациях политтехнологи ищут людей, способных в короткий срок стать лидерами мнений, причем в период внутриполитического кризиса таковые зачастую находятся среди силовиков или военных, следующих условиям четкой субординации. Однако в последние годы престиж как военных, так и сотрудников силовых структур сильно пострадал. Одних обвиняют в обслуживании интересов партии власти, других - в предательстве, возлагая ответственность за поражение в войне 2020 года.
Попытки вернуть в политику деятелей позабытого Армянского общенационального движения весной 2021 года ни к чему не привели, а произносить имена экс-президентов Кочаряна и Саргсяна считается дурным тоном.
Многократно зачищенное политическое пространство Армении не дает возможности проявить себя и тем армянам, чья карьера удачно сложилась за пределами республики, в диаспоре.
Может ли священнослужитель встать во главе оппозиции?
Оппозиционные группировки, пытающиеся реализовывать внутригосударственный ресурс, задумались о возможности поставить во главе оппозиционного движения священнослужителя, поскольку церковь представляется им единственной консолидирующей силой. Весной 2024 года появилось движение "Тавуш во имя Родины", и на роль лидера был выдвинут архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян). Однако и к нему есть масса вопросов, поскольку армянская церковь во все времена предпочитала поддерживать действующую власть, легитимизируя ее в глазах электората.
Почему у армянской оппозиции нет поддержки в обществе?
Фундаментальная проблема армянских оппозиционных групп заключается в том, что у них нет реальной альтернативной программы. Демонстративный разворот Пашиняна в сторону Запада был предсказуем в условиях общественного разочарования, поскольку армянским обывателям внушили, что в военном отношении Россия встанет на сторону Еревана, жертвуя дипломатическими и экономическими отношениями с Баку.
Сейчас сближение с Турцией и Азербайджаном стало бы качественным изменением многолетней парадигмы, альтернатива которой - очередная война, исход которой может быть трагичным для Армении. Однако Пашинян оттягивает подписание мирного договора с Азербайджаном, а пространные заявления оппозиционеров подталкивает Армению в орбиту масштабных геополитических изменений, способных вновь всколыхнуть Южный Кавказ.