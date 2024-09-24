Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

На этой неделе в ходе Генассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к устранению препятствий на пути мира с Азербайджаном, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал текущий прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании возможностью для примирения Анкары и Еревана.

79-я Генеральная Ассамблея ООН стала возможностью для обсуждения ключевых мировых проблем. В авангарде находится Украина и Ближний Восток (Израиль, Ливан, Газа), и почти все участники ГА ООН высказали свои позиции по этим темам. Однако есть и другие незавершенные ситуации, привлекающие внимание международного сообщества. Одна из них - отношения между Арменией и Азербайджаном. В отличие от других кейсов здесь конфликтогенный потенциал почти исчерпан и стороны с каждым днем приближаются к заключению мирного соглашения.

Представители Армении и Азербайджана использовали ГА для проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел. 26 сентября при посредничестве и по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена прошли переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Детали обсуждения отсутствуют, так как оно проходило за закрытыми дверями. По сообщению МИД Азербайджана известно, что министры договорились прилагать дальнейшие усилия с целью как можно скорее заключить договор "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Байрамов и Мирзоян поблагодарили Блинкена за организацию встречи.

Со своей стороны госсекретарь США призвал страны продолжать движение в направлении мира. "Блинкен воздал должное обоим министрам за успех, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к прочному и достойному миру, и призвал обе страны к дальнейшему прогрессу в деле скорейшего заключения соглашения", говорится в пресс-релизе Госдепартамента. Блинкен уверен, что соглашение о мире принесет Южному Кавказу стабильность и процветание.

Конституционный шлагбаум

Хотя и Баку, и Ереван настроены на прогресс в урегулировании отношений, его достижение натыкается на ряд препятствий. На двустороннем треке главная помеха - Конституция Армении, содержащая отсылку к декларации о независимости, в которой говорится о необходимости отторжения от Азербайджана Карабаха и его аннексии Ереваном. В июле Джейхун Байрамов говорил, что главное условие для мирного договора - прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, и оно должно быть закреплено в правовых и политических документах, включая Конституцию. Если Основной закон Армении не будет изменен, Баку не сможет подписать мирный договор.

Позитивной новостью последних месяцев стало подписание сторонами 30 августа Положения о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Баку и Ереван уже приступили к осуществлению внутригосударственных процедур для утверждения этого документа.

Находившийся в Нью-Йорке глава армянского правительства Никол Пашинян коснулся вопроса Конституции РА. На заседании ГА ООН он объявил о готовности Армении изменить Основной закон. По словам Пашиняна, если мирный договор будет подписан, то он будет направлен в Конституционный суд Армении для проверки на предмет соответствия Конституции республики.

"Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира", — заявил Пашинян.

Премьер Армении настроен оптимистично по урегулированию отношений с соседом. Пашинян заявил, что Ереван готов подписать соглашение с Баку до начала климатической конференции ООН COP29, которая пройдет 11-22 ноября в Баку.

Французское вмешательство

Вторым препятствием к миру служит поведение третьих сил, в особенности Франции. Париж продолжает вооружать Ереван и выступает постоянно с антиазербайджанскими заявлениями.

Президент Эммануэль Макрон продолжил заниматься этим на Генассамблее. “Вместе с премьер-министром (Николом Пашиняном - ред.) Франция стоит плечом к плечу с Арменией. Международное сообщество должно быть рядом, чтобы обеспечить успех мирных переговоров и сохранение международно признанных границ", - сказал он в своем выступлении.

В Баку резко отреагировали на выступление Макрона. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил французского президента в "предвзятом проармянском подходе" и потребовал от Парижа прекратить деструктивную деятельность на Южном Кавказе.

Турецкий фактор мира

Одной из наиболее ярких фигур на ГА стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал несколько громких и важных заявлений относительной войны на Ближнем Востоке и отметил готовность Турции продвигать мирный процесс на Украине. При этом турецкий лидер не упустил шанс провести ряд двусторонних встреч. Одна из первых состоялась с участием Пашиняна. Эрдоган подарил премьеру Армении свою книгу "Более справедливый мир возможен" с автографом.

Эрдоган отметил существенный прогресс в восстановлении отношений между Анкарой и Ереваном. "На пути к безусловной нормализации отношений между нашими странами достигнут значительный прогресс", — сказал он. Турецкий лидер выразил надежду на продолжение диалога.

Эрдоган коснулся и армяно-азербайджанского примирения. "Турция поддерживает установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией и формирование крепкой дружбы между двумя странами в новую эпоху. Усилия по содействию этому процессу продолжаются", — отметил Эрдоган.

Позже турецкий лидер сообщил, что Пашинян рассчитывает на поддержку Анкары в продвижении мирного процесса Еревана и Баку. "Это то, к чему мы стремимся", — сказал он. Анкара стремится разрешить проблемы между двумя странами, так как обе они выступают за мир, отметил Эрдоган. "Нормализация отношений между Баку и Ереваном также повлияет на наши отношения с Арменией", - подчеркнул он.

Тему армяно-азербайджанской нормализации турецкие представители затрагивали и на других встречах в Нью-Йорке. В частности, об этом высказался глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок. "Турция является важным посредником в установлении мира в регионе. Турция может способствовать установлению исторического мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится на странице МИД ФРГ в соцсети Х.

Кавказские итоги Генассамблеи ООН

В отличие от Никола Пашиняна, президент Азербайджана Ильхам Алиев в этом году не полетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Сегодня республика отмечает День Памяти, приуроченный к началу Отечественной войны Азербайджана 27 сентября 2020 года. Пашинян же и его министры не упускали возможность на протяжении этой недели, чтобы встретиться с как можно большим числом западных коллег. Ереван уже взял курс на евроинтеграцию, а главе МИД Армении стало неудобно под чутким надзором политиков из ЕС и НАТО ходить на встречу коллег из ОДКБ, состоявшуюся в рамках Генассамблеи.

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на сохранение определенных трудностей, Генассамблея ООН стала еще одной ступенью на пути к подписанию мирного договора Армении и Азербайджана. В отличие от Украины и Палестины, внешнее влияние оказывается недостаточным, чтобы сорвать миротворческий процесс.