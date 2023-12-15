Генассамблея ООН: Иран, Турция и США хотят остановить Израиль, но каждый по-своему

Ближний Восток и Украине находятся в центре внимания участников ГА ООН.

78-сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в обстановке мировой турбулентности, в которой Россия и Запад борются за симпатии стран мирового большинства, а мусульманский мир во главе с Турцией и Ираном пытается руками стран НАТО остановить боевые действия в Палестине и Ливане. Но помимо этих крупных конфликтов есть также много других глобальных и региональных вопросов, на которые старались обратить внимание высокопоставленные гости в Нью-Йорке.

Ключевыми выступлениями, как и ожидалось, стали речи представителей стран "Большой двадцатки" и не входящего в него, но приковывающего к себе внимание в связи со сменой власти и событиями на Ближнем Востоке Ирана.

Масуд Пезешкиан на ГА ООН

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан удивил всех, кто привык к воинственной риторике иранцев. "Мы не хотим войны <...>. Мы хотим жить в мире", - сказал он журналистам на полях ГА, комментируя последние события на Ближнем Востоке. "Мы знаем больше, чем кто-либо другой, что если на Ближнем Востоке разразится большая война, это не принесет пользы никому в мире. Именно Израиль стремится создать этот более масштабный конфликт", - добавил он.

С трибуны Генассамблеи Масуд Пезешкиан предупредил о возможных последствиях действий Израиля в Палестине и Ливане. Иранский президент раскритиковал оправдание странами НАТО действий Израиля в рамках "права на самооборону" и заявил о необходимости добиться прекращения огня в Газе и Ливане, ради чего Тегеран готов работать со всеми сторонами.

Пезешкиан призвал и к миру на Украине. "Мы также стремимся к миру и стабильной безопасности для народов Украины и России. Мы поддерживаем мирное разрешение конфликта и верим, что этот кризис можно закончить только через диалог", - добавил он. При этом Пезешкиан заверил, что поставок оружия России со стороны ИРИ не было после его вступления в должность президента.

Отдельно Масуд Пезешкиан коснулся отношений Ирана с Западом. С последним он готов взаимодействовать ради восстановления ядерной сделки. Тегеран ждет от США и ЕС снятия санкций. "Надеюсь, что этот голос Ирана будет сегодня услышан", - отметил Пезешкиан.

Реджеп Тайип Эрдоган на ГА ООН

Традиционно ярким и любопытным стало выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главный фокус речи - реформа ООН и необходимость остановить Израиль, которые он скомбинировал в одной фразе: "В результате нападений Израиля Газа стала самым большим в мире кладбищем детей и женщин. Эй, Совбез ООН, чего вы еще ждете, чтобы предотвратить геноцид в Газе, чтобы сказать "хватит" этой жестокости, этому варварству?"

В отличие от Пезешкиана, Эрдоган себя не сдерживал в антиизраильском дискурсе. Он призвал мировое сообщество остановить действия правительства Биньямина Нетаньяху, как 79 лет была остановлена нацистская Германия. Турецкий лидер напомнил о необходимости безотлагательно создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Он дал понять, что Анкара выступает против как гонений на мусульман, так и антисемитизма.

Не мог Эрдоган не остановиться и на другом ключевом конфликте. Еще до его выступления глава МИД Турции Хакан Фидан предостерегал о возможном перерастании украинского конфликта в ядерную войну. Турецкий президент с трибуны ГА призвал к скорейшему завершению конфликта путем дипломатии.

"Несмотря на то что война на Украине длится уже почти три года, мы все еще далеки от установления мира. По мере ускорения гонки вооружений пространство для дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше наращивать нашу поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога. В этом процессе мы продолжим неукоснительно выполнять Конвенцию Монтре о проливах", - сообщил он.

Кроме Палестины и Украины, Эрдоган коснулся ряда других региональных вопросов. На Южном Кавказе он приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и констатирует позитивные шаги на треке Анкара-Ереван. По кипрской теме Эрдоган уже не верит в федеративную модель и призывает все страны признать Турецкую Республику Северного Кипра. Эрдоган призвал способствовать стабильности в Ливии, бороться с исламофобией, ксенофобией и расизмом.

Он верит, что климатический саммит СOP29 в Баку внесет вклад в противодействие глобальным климатическим и экологическим угрозам. Турецкий президент похвалил Организацию тюркских государств, которая "постепенно превращается в центр притяжения".

Джозеф Байден на ГА ООН

Выступавший одним из первых президент США Джозеф Байден так же, как Пезешкиан и Эрдоган, сделал акцент на Ближнем Востоке и Украине. Он призвал к прекращению войны в Газе. "Мы должны остановить насилие над палестинцами на территории Западного берега реки Иордан и создать мир, в котором Израиль и Палестина смогут наслаждаться безопасностью и нормальными отношениями", — заявил Байден.

По теме Украины он критиковал Россию, убеждая в том, что она не достигла своих целей. Якобы Киев еще держится, а НАТО продолжила расширение. "Украина по-прежнему свободна. Путин пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией", - заявил глава Белого дома.

Байден попросил не прекращать поддержку Украины: "Мы не можем отворачивать свой взгляд, мы не можем уставать, мы должны приложить все усилия, чтобы Украина добилась прочного устойчивого мира в соответствии с уставом ООН".

Другие государства-участники Генассамблеи тоже не обходили вниманием ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, призывая к миру и там, и там. Если по Украине мнения разделились, то в Палестине и Ливане все выступают за прекращение операций Израиля. Исключением стал президент Аргентины Хавьер Милей. Он заступился за Израиль и назвал ООН "левиафаном с щупальцами", не способным справиться со своими задачами.