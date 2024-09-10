Баку и Ереван встретятся на полях ГА ООН

Уже завтра в Нью-Йорке на полях ежегодной Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет встреча госсекретаря США с главами МИД Азербайджана и Армении, цель которой - заключительный этап мирных переговоров Еревана и Баку.

Завтра, 26 сентября, в Нью-Йорке, где проходит ежегодная Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, которая пройдет с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Встреча состоится по инициативе Блинкена, ее цель – ускорить заключение мирного договора между двумя странами, который согласован почти на 80%.

Сейчас главы внешнеполитических ведомств двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян находятся в Нью-Йорке, где они примут участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана – главный фактор в достижении мира на Кавказе, о чем свидетельствуют последние события на переговорном треке между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана стало ключевым фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии.

Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении ранее провели встречу в Вашингтоне 10 июля этого года на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО, в ходе которой отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути заключения исторического мирного соглашения и установления межгосударственных отношений, и договорились продолжить работу над мирным соглашением.

О чем будут говорить Байрамов и Мирзоян?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятной повестке переговоров глав МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я думаю, само место сформировало возможность для такой встречи, поскольку на 79-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН приехали оба министра и конечно же там присутствует госсекретарь США. Незадолго до начала Генассамблеи Блинкен звонил президенту Ильхаму Алиеву и премьеру Николу Пашиняну, проводил обсуждения (звонок в Баку, возможно, был сделан для уточнения, будет ли Ильхам Алиев участвовать в сессии). То есть почва для того, чтобы сформировать очередную встречу министров была подготовлена американской стороной заранее", - прежде всего сказал он.

"Конкретных результатов в плане подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией от этой встречи ждать не стоит, ведь в этом вопросе окончательное слово не за главами МИД, а за главами государств. США тут просто стараются устроить дополнительные встречи, чтобы показать, что они во главе процесса армяно-азербайджанского урегулирования. Есть и возможность неких дивидендов для демократов перед выборами президента США. Поэтому скорее всего встреча будет касаться не столько подготовки мирного соглашения и даже не отношений Баку и Еревана, сколько контактов между Арменией и Турцией – именно здесь демократам интересен прорыв", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Вчера была встреча президента Эрдогана с Пашиняном. Выступление Пашиняна на Генеральной ассамблее ООН в большей степени было обращено к Турции. Учитывая, что Эрдоган подарил ему книгу "Возможен более справедливый мир", которая имеет сходное название с месседжем в речи Пашиняна, становится ясным, что для Армении ключевым интересом сейчас стало получение открытой границы и коммуникаций с Турцией не в связке с Азербайджаном. Не секрет, что армяно-турецкие отношения непосредственно связаны с развитием отношений между Азербайджаном и Арменией, и Мирзоян, скорее всего, будет просить, чтобы Баку позволил разделить эти треки", - ожидает политолог.