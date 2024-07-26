Рубинян: нормализация отношений между Ереваном и Анкарой зависит от Турции

Если Турция выскажет политическое намерение о налаживании отношений с Арменией, то противоречия между Анкарой и Ереваном будут решены в кратчайшие сроки. Об этом заявил Рубен Рубинян.

Отношения между Ереваном и Анкарой могут быть урегулированы хоть завтра, если на это согласна турецкая сторона. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на форуме Yerevan Dialogue.

"Мы всегда были готовы открыть границы и установить дипломатические отношения, и мы готовы сейчас. Если будет политическая воля наших турецких соседей, то мы можем иметь полностью нормализованные отношения даже завтра"

- Рубен Рубинян

Отношения Армении и Турции

Ереван и Анкара не имеют дипломатических отношений. В 2009 году министерства иностранных дел обеих стран попытались установить дипотношения. Они подписали в Швейцарии протоколы об этом, но так и не ратифицировали их.

В 2018 году протоколы были аннулированы с армянской стороны. Вновь вопрос о появлении дипломатических отношений между странами поставили в 2021 году – тогда были назначены спецпредставители.