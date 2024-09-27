Важны ли для Армении президентские выборы в США?

Обычно армянский сегмент интернета переполнен новостями о мировой политике, но сейчас там фактически никто не комментирует ход избирательный кампании в США. Расскажем, почему армяне индифферентно относятся к борьбе экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис.

Почему армяне не будут следить за выборами президента США?

В Армении убеждены, что курс Еревана направлен на разрыв отношений с Россией, и выборы в США не способны повлиять этот процесс. Кроме того, армяне помнят, как после поражения во Второй Карабахской войне осенью 2020 года находившаяся в то время у власти администрация Трампа обещала Еревану миротворцев, но в итоге их предоставила Россия.

Камалу Харрис в Армении почти не знают, хотя она ранее занимала должность генпрокурора Калифорнии - штата, где особенно сильна армянская диаспора - и высказывалась в поддержку Армении.

Ранее армянский фактор считался весомым на выборах президента США: главы Белого дома политизировали вопросы армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, чтобы заручиться поддержкой многочисленной армянской диаспоры. Сейчас, когда политика Еревана ориентируется на мир с Турцией и Азербайджаном, кандидатам в президенты США нет необходимости играть на национальных чувствах армян.

Похоже, структуры диаспоры готовы взаимодействовать как с республиканцем, так и с демократом.

Почему для армяне важны выборы в конгресс США?

Для Армении важнее выборы в обе палаты конгресса США, которые пройдут одновременно с президентскими. В армянском медиа пространстве этим выборам уделяется еще меньше внимания, поскольку армянские обыватели не вовлечены в тонкости американского парламентаризма. Однако именно они эти выборы должны внести ясность в будущую расстановку сил в конгрессе, поскольку через его нижнюю палату (палату представителей), армянские лоббисты из диаспоральных структур организуют поддержку нужных им резолюций в пользу Армении, а также заботятся о выделении финансовых средств для поддержания деятельности всевозможных неправительственных организаций и персональных грантов. Традиционно армяне США поддерживают демократов, которые чаще других посещают Армению.

Сейчас, когда в Армении запущен процесс вывода российских пограничников, Ереван надеется, что Вашингтон будет уделять Южному Кавказу больше внимания.