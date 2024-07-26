Вестник Кавказа

Турция наладит связи с Арменией после мирного договора с Азербайджаном

Турция наладит связи с Арменией после мирного договора с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция планирует начать процесс налаживания отношений с Ереваном после заключения мира между Азербайджаном и Арменией. С таким заявлением выступил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией приведет к урегулированию отношений Еревана и Анкары, заявил руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Отношения между Турцией и Арменией будут нормализованы после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией»

- Хакан Фидан

Он подчеркнул, что согласие между Баку и Ереваном рассматривается Турцией как стабильности в регионе.

Отметим, что Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. Попытка их установления была предпринята в 2009 году в Швейцарии, тем не менее, подготовленные документы не были ратифицированы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чего хотят армяне от мирного договора с Азербайджаном?

Чего хотят армяне от мирного договора с Азербайджаном?

Баку и Ереван искренне прилагают усилия для достижения мира – Эрдоган

Баку и Ереван искренне прилагают усилия для достижения мира – Эрдоган

Важны ли для Армении президентские выборы в США?

Важны ли для Армении президентские выборы в США?

Главы МИД Армении и Турции встретились в Стамбуле

Главы МИД Армении и Турции встретились в Стамбуле

Мирзоян проведет переговоры с Эрдоганом и Фиданом

Мирзоян проведет переговоры с Эрдоганом и Фиданом

Спикеры парламентов Армении и Турции провели первую встречу

Спикеры парламентов Армении и Турции провели первую встречу

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Эрдоган: надеюсь, что Баку и Ереван решат проблему сообща

Эрдоган: надеюсь, что Баку и Ереван решат проблему сообща

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы