Турция наладит связи с Арменией после мирного договора с Азербайджаном

Турция планирует начать процесс налаживания отношений с Ереваном после заключения мира между Азербайджаном и Арменией. С таким заявлением выступил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией приведет к урегулированию отношений Еревана и Анкары, заявил руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Отношения между Турцией и Арменией будут нормализованы после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией»

- Хакан Фидан

Он подчеркнул, что согласие между Баку и Ереваном рассматривается Турцией как стабильности в регионе.

Отметим, что Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. Попытка их установления была предпринята в 2009 году в Швейцарии, тем не менее, подготовленные документы не были ратифицированы.