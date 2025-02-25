Турецким журналистам провели экскурсию по КПП Маргара

Журналисты из Турции попали с армянской стороны на КПП Маргара, расположенный на границе двух стран. Он уже достроен, но не функционирует, так как граница остается закрытой.

Представители турецких СМИ побывали на пограничном пункте "Маргара" – экскурсию для них организовали армянские власти, пишет армянская газета "Акос", которая выходит в свет в Стамбуле.

На этом фоне вице-спикер армянского Нацсобрания и спецпредставитель РА по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян дал интервью турецкому телеканалу NTV. В нем политик рассказал о готовности армянской стороны к открытию сухопутной границы с Турцией. Он уточнил, что Ереван ожидает аналогичной готовности от Анкары.

Политик подчеркнул, что КПП "Маргара" прошел ремонт и в любой момент может приступить к работе.

"Самая главная договоренность на сегодняшний день – это открытие границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, которая была достигнута в 2022 году"

– Рубинян

Напомним, турецкие журналисты приехали в Ереван сегодня. Цель их поездки – интервью с премьером Николом Пашиняном. Проект реализуется по инициативе Еревана и на деньги из армянского бюджета.

Стоит отметить, что изначально на посту Маргара служили российские пограничники. Некоторое время назад их заменили армянские пограничники.