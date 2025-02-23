Эрдоган: Анкара активизировала действия для мира на Южном Кавказе

Власти Турции активно работают над обеспечением стабильного мира на Южном Кавказе, и в последнее время эти усилия активизировались, рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция начала предпринимать более активные действия для обеспечения стабильности, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое заявление он сделал в ходе ифтара, в котором принимали участие послы других стран.

"По мере продвижения процесса нормализации отношений с Арменией мы с нетерпением ожидаем достижения соглашения, которое позволит установить прочный мир между Азербайджаном и Арменией"

– Эрдоган