Эрдоган снова возглавил правящую партию Турции ПСР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой Партии справедливости и развития, которая является правящей в Турции. Он заверил, что ПСР под его руководством продолжит служить Турции и ее народу.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит руководить Партией справедливости и развития – правящей партией страны. Такое решение приняли участники съезда ПСР.

Событие состоялось в Анкаре.

После переизбрания Эрдоган выразил благодарность участникам съезда за доверие. Он напомнил, что за долгий срок – более 23 лет – ПСР не приносила разочарований ни Турции, ни ее народу. Президент пообещал, что в будущем ПСР также не допустит никаких сбоев.

"Мы не остановимся и будем действовать без колебаний, служить народу и нашей стране"

– Эрдоган

Как передает Anadolu, за президента отдали голоса подавляющее большинство делегатов – 1547 из 1607.

Турецкие СМИ уточняют, что кандидатура Эрдогана была единственной.

Напомним, что у Эрдогана сейчас третий президентский срок – впервые он был выбран президентом в 2014 году. При этом с 2003 года политик возглавлял правительство на посту премьер-министра. Глава государства допускает, что может баллотироваться и на новый, уже четвертый президентский срок.

Следующие выборы главы государства в Турции должны состояться в 2028 году. Однако ранее в ПСР допустили, что они могут быть проведены чуть ранее, в ноябре 2027 года.