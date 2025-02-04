Эрдоган снова возглавил правящую партию Турции ПСР

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит руководить Партией справедливости и развития – правящей партией страны. Такое решение приняли участники съезда ПСР.
Событие состоялось в Анкаре.
После переизбрания Эрдоган выразил благодарность участникам съезда за доверие. Он напомнил, что за долгий срок – более 23 лет – ПСР не приносила разочарований ни Турции, ни ее народу. Президент пообещал, что в будущем ПСР также не допустит никаких сбоев.
"Мы не остановимся и будем действовать без колебаний, служить народу и нашей стране"
– Эрдоган
Как передает Anadolu, за президента отдали голоса подавляющее большинство делегатов – 1547 из 1607.
Турецкие СМИ уточняют, что кандидатура Эрдогана была единственной.
Напомним, что у Эрдогана сейчас третий президентский срок – впервые он был выбран президентом в 2014 году. При этом с 2003 года политик возглавлял правительство на посту премьер-министра. Глава государства допускает, что может баллотироваться и на новый, уже четвертый президентский срок.
Следующие выборы главы государства в Турции должны состояться в 2028 году. Однако ранее в ПСР допустили, что они могут быть проведены чуть ранее, в ноябре 2027 года.