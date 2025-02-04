Раскол внутри оппозиции в Турции и интерес Эрдогана

У противников Реджепа Тайипа Эрдогана серьезные проблемы, но турецкому президенту нужно быть начеку.

С тех пор, как Республиканская народная партия проиграла выборы в парламент и не смогла получить своего президента в мае 2023 года, в ней началась внутренняя борьба. Однопартийцы начали обвинять тогдашнего лидера и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу в том, что он помешал другим более популярным кандидатам быть представителем CHP, из-за чего они не смогли добиться успехов. Поэтому уже в ноябре 2023 года в CHP сменился лидер, им стал Озгюр Озель.

В марте 2024 года партия смогла вернуть веру в свои силы, одержав уверенную победу на муниципальных выборах. Однако конфликт внутри партии не исчерпался, а консолидированность крайне необходима на будущих президентских и парламентских выборах. Хотя официально они пройдут лишь через три года, но с учетом требований провести досрочные выборы, CHP следовало бы озаботиться вопросом главного кандидата уже сейчас.

Вопрос единства партии еще больше актуализируют социологические опросы. К удивлению однопартийцев Озеля, Партия справедливости и развития (AKP) Эрдогана уже не уступает CHP и занимает первую строчку.

Имамоглу или Яваш?

Основной причиной спора между представителями СНР остаются внутренние разногласия по поводу выбора наиболее выигрышного кандидата на президентские выборы. В центре конфликта находятся три ключевые фигуры: председатель партии Озгюр Озель, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш. Озель, стремясь укрепить свои позиции, предложил провести внутрипартийные "праймериз" для определения кандидата. Его инициатива очень не нравится Явашу, который по опросам общественного мнения считается самым популярным кандидатом республиканцев. Критерии выбора кандидата в партии могут не совпадать с симпатиями простого населения, и Яваш рискует проиграть. Поэтому он отказался участвовать в "праймериз", заявив, что считает более важным сосредоточиться на решении экономических проблем страны, что еще больше усложняет внутреннюю ситуацию в СНР.

Главным оппонентом Яваша является Имамоглу. Мэр Стамбула имеет большое влияние в партийной структуре СНР. Наглядным доказательством этого являются споры в 2023 году из-за выбора кандидата на президентские выборы. Один из лидеров шестипартийного оппозиционного блока и глава "Хорошей партии" (IYI) Мерал Акшенер отказалась баллотироваться на президентских выборах в пользу Имамоглу и позже пригрозила выйти из альянса, если Кылычдароглу не поддержит Имамоглу. Тогда Имамоглу не стали выдвигать отчасти из-за личных амбиций Кылычдароглу и отчасти из-за сохранявшихся против Имамоглу судебных исков. Судебный процесс длится с конца 2022 года, когда мэр Стамбула получил два года и 7 месяцев лишения свободы из-за оскорбления членов ЦИК Турции. Приговор был обжалован и передан на рассмотрение апелляционного суда.

Хотя Яваш имеет более высокую поддержку среди общественности, Имамоглу все еще остается влиятельной фигурой в центре партийной структуры. Дебаты о том, кто из них будет представлять партию на выборах, усугубляются личными амбициями и недовольством среди депутатов и местных партийных организаций. У CHP есть еще много времени до следующих выборов, но если они ставят на досрочные выборы, ряды в партии придется сомкнуть. Иначе провал 2023 года может повториться вновь.

Внутренние трения в CHP усугубляются также влиянием прежнего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, который обвинил текущих лидеров в "предательстве" и "фальсификациях" из-за того, что на прошедших съездах партии председателем выбрали не его, а Озеля. Кылычдароглу, обладая большим опытом и все еще поддержкой определенной части членов СНР, продолжает оказывать свое влияние на политические процессы внутри партии, что также негативно отражается на ее сплоченности и способности вести борьбу с ПСР и Эрдоганом. Так что не только популярность Яваша, но и "тень Кылычдароглу" будет вставлять палки в колеса альянсу Озеля и Имамоглу.

Кого поддержит Запад?

Комментируя внутриполитическую борьбу в главной оппозиционной партии, историк, представитель турецкой "Партии родина" в России Мехмет Перинчек отметил, что Запад будет делать ставку на мэра Стамбула.

"Главный проект атлантистов в Турции — это Экрем Имамоглу. Атлантические силы уже давно работают, чтобы Экрем Имамоглу стал кандидатом оппозиции и был избран президентом Турции. Можно считать его турецким Саакашвили, турецким Зеленским или турецким Пашиняном. Эрдоган, конечно, тоже в последнее время начал проводить прозападную, проатлантическую политику, например по сирийскому вопросу и по украинскому вопросу, но он и его партия, конечно, не под полным контролем атлантистов. Атлантистам нужен президент-марионетка. Именно Имамоглу подходит под эту роль. Поэтому атлантические силы поддерживают его кандидатуру, выдвинули его в Республиканской народной партии", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Историк заметил, что CHP потеряла свою главную миссию: "Они об этом совсем забыли. CHP - уже не партия Ататюрка". Другие лидеры партии также находятся под сильным влиянием Запада, но "Имамоглу — прямой проект атлантистов".

Перинчек считает, что действующий президент Турции, который пытается за счет хороших связей поправить экономическую ситуацию в стране, должен быть начеку.

"Эрдогану надо понимать, что он никогда не будет главным человеком атлантистов в Турции. Они уже давно решили избавиться от Эрдогана, даже пытались его свергнуть путем военного переворота. Эрдоган еще ищет компромиссы и стратегические отношения у дверей атлантистов, но у него не получится. После президентских выборов в 2023 году он начал проводить полностью прозападную экономическую политику, стремясь преодолеть экономический кризис с помощью западных банков и фондов, английских и американских. Но в действительности атлантисты не поддерживают его. Из этого Эрдоган должен вынести уроки: у него нет будущего в атлантическом мире", - говорит Перинчек.

Эксперт считает, что самый правильный выбор для Турции - повернуться в сторону Евразии, сблизиться с Россией, Ираном, КНР и тюркским миром. "Если Эрдоган будет искать компромиссы или общие интересы с Западом, это не будет ему помогать, а Имамоглу в конце концов станет главным человеком атлантистов у власти. Эрдогану надо найти и создать стратегическое сотрудничество, которое может сбалансировать эту угрозу со стороны атлантистов, а не искать компромиссы с последними", - заключил Перинчек.