В Вене провели встречу делегации Армении и Турции

Представители Армении и Турции поговорили о вопросах, касающихся нормализации отношений между странами. Переговоры прошли в столице Австрии.

В четверг, 20 февраля, состоялись переговоры представителей Армении и Турции. Об этом поведал на своих страницах в соцсетях Артур Ованнисян, секретарь фракции "Гражданский договор".

Он подчеркнул, что встреча прошла в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Центральной темой встречи стала нормализация двусторонних отношений.

В частности, отмечалась важность разблокирования дорог и коммуникаций. Кроме того, стороны согласились с тем, что необходимо развивать экономическое сотрудничество.