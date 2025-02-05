Армяно-турецкая нормализации продолжается – Ереван

Ереван и Анкара продолжают процесс нормализации отношений. Приоритеты работы в этом направлении – установление дипотношений, открытие границ и возобновление транспортных коммуникаций.

Нормализация армяно-турецких отношений продолжается, такое заявление сделал глава МИД РА Арарат Мирзоян, выступая в Нацсобрании.

"Помимо установления дипломатических отношений, ключевыми являются вопросы открытия границ и возобновления транспортной инфраструктуры между нами"

– дипломат

Министр также обратил внимание на значение, которое будет иметь запуск железной дороги Гюмри-Карс, охарактеризовав его как жизненно важное. Он также напомнил об определенных договоренностях между Арменией и Турцией, в том числе связанной с совместным восстановлением моста Ани.

"Это просто дополняет уже реализованные решения, которые устанавливают прямое авиасообщение, устраняют препятствия для авиагрузоперевозок"

– Мирзоян

Глава МИД также напомнил о договоренностях, которые еще не воплощены в жизнь. По его словам, это в том числе свободное перемещение через армяно-турецкую границу для граждан третьих стран, а также граждан РА и Турции с дипломатическими паспортами.