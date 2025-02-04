Пашинян заявил о прямом диалоге Армении и Турции

Армения и Турция сейчас имеют прямой диалог, заявил Никол Пашинян. Он назвал это важным изменением в отношениях двух стран.

Между Ереваном и Анкарой ведется прямой диалог в настоящее время, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с турецкими журналистами.

"Если учитывать предыдущий период наших отношений, это очень важное изменение. В прошлом мы были лишены возможности взаимно конкретизировать свои точки зрения"

- Никол Пашинян

Он передал, что налаживание отношений между Арменией и Турцией подразумевает открытие границ для поездов и автомобилей, а также контакты в сфере бизнеса. Сейчас страны имеют в основном косвенные контакты.

Процесс налаживания динамичный, и Ереван прилагает для этого существенные усилия. Пашинян отметил, что будущие связи будут зависеть от политической воли властей обеих стран.