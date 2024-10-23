Вестник Кавказа

Баку и Ереван искренне прилагают усилия для достижения мира – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Несмотря на саботаж внешними силами мирного процесса на Южном Кавказе, искренние усилия Азербайджана и Армении на пути к миру в регионе дадут положительные результаты – такую надежду выразил президент Турции.

И Азербайджан, и Армения искренне работают над установлением мира в регионе, и их шаги должны привести к результату в скором времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства напомнил о заседании платформы 3+3, которое прошло десять дней назад в Стамбуле – в нем принимали главы МИД стран формата (кроме Грузии).

"Очевидно, что платформа продуктивна и мы хотим трансформировать ее в институциональную"

– Эрдоган

Турецкий лидер выразил уверенность, что прекращение длившейся 30 лет оккупации территорий Азербайджана позволило возникнуть исторической, уникальной возможности для установления устойчивого мира на Южном Кавказе.

"Мы видим искренними усилия братского Азербайджана и Армении в этом направлении, и Анкара продолжит отслеживать процесс... Надеемся, силам извне не удастся саботировать процесс и мы в скором времени услышим добрые вести"

– президент Турции

Он добавил, что Анкара будет далее работать, координируя свои усилия с братским Азербайджаном.

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