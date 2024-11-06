Иран запустит новые центрифуги для обогащения урана

Иран объявил о запуске новых центрифуг для того, чтобы нарастить мощности по обогащению урана. Так в Тегеране ответили на принятую МАГАТЭ резолюцию.

МИД Ирана информирует, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) нарастит количество центрифуг, которые используются для обогащения урана. Это станет ответом на принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.

Резолюция была принята 21 ноября, согласно документу, Тегеран недостаточно сотрудничает с организацией. Текст был составлен западными странами - Великобританией, Германией, Францией и США.

Ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи предупреждал, что готовятся решительные меры на тот случай, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение по поводу ядерной программы Ирана.

"Характер возможного ответа Ирана ранее был доведен до сведения генерального директора МАГАТЭ... На этом основании глава Организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов"

– заявление МИД ИРИ

В ведомстве уточнили, что последующие меры Исламской Республики будут реализовываться для того, чтобы защитить национальные интересы, а также для развития в связи с растущими потребностями мирной атомной промышленности "в рамках прав и обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".