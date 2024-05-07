Гендиректор МАГАТЭ посетит в ближайшее время Иран

Рафаэль Гросси анонсировал свой скорый визит в Иран. Точные сроки предстоящей поездки на данный момент не сообщаются.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии собирается в скором времени отправиться в Иран. Об этом сам Рафаэль Гроссии рассказал на пресс-конференции в Риме.

"Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время"

– глава МАГАТЭ

При этом он не уточнил, когда именно состоится эта поездка.

Несколько месяцев назад Гросси сообщил, что у МАГАТЭ нет информации, которая бы позволяла точно сказать, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.