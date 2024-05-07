Вестник Кавказа

Гендиректор МАГАТЭ посетит в ближайшее время Иран

Рафаэль Гросси
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МАГАТЭ
Рафаэль Гросси анонсировал свой скорый визит в Иран. Точные сроки предстоящей поездки на данный момент не сообщаются.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии собирается в скором времени отправиться в Иран. Об этом сам Рафаэль Гроссии рассказал на пресс-конференции в Риме.

"Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время"

– глава МАГАТЭ

При этом он не уточнил, когда именно состоится эта поездка.

Несколько месяцев назад Гросси сообщил, что у МАГАТЭ нет информации, которая бы позволяла точно сказать, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В МАГАТЭ сообщили о невозможности ядерной сделки без участия США

В МАГАТЭ сообщили о невозможности ядерной сделки без участия США

Глава МАГАТЭ собирается в Иран

Глава МАГАТЭ собирается в Иран

МАГАТЭ заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией

МАГАТЭ заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией

Правительство Армении решило принять необычный подарок

Правительство Армении решило принять необычный подарок

Иран нарастил запасы обогащенного урана

Иран нарастил запасы обогащенного урана

Глава МАГАТЭ приедет в Россию в следующий вторник

Глава МАГАТЭ приедет в Россию в следующий вторник

Траур в Иране сказался на переговорах с МАГАТЭ

Траур в Иране сказался на переговорах с МАГАТЭ

МАГАТЭ поддержало ядерную программу Армении

МАГАТЭ поддержало ядерную программу Армении

Глава МАГАТЭ совершит визит в Россию в мае

Глава МАГАТЭ совершит визит в Россию в мае

Глава МАГАТЭ недоволен сотрудничеством с Ираном

Глава МАГАТЭ недоволен сотрудничеством с Ираном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы