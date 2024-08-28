МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного урана

В Иране нарастили запасы обогащенного до 60% урана, игнорируя требования международного сообщества. Таким образом, Исламская Республика стала еще ближе к созданию ядерного оружия.
Иран увеличивать запасы обогащенного урана. Об этом сказано в конфиденциальном отчете МАГАТЭ.
В нем подчеркивается, что с мая, когда был сделал предыдущий отчет, запасы обогащенного до 60% урана увеличились примерно на 22 кг и составляют сейчас более 164 кг, передает Associated Press.
Издание отмечает, такой уран можно легко превратить в обогащенный до 90%, что нужно при производстве ядерного оружия.
В докладе также говорится, что запас обогащенного урана ниже 60% в Исламской Республике в настоящее время находится на отметке 5751,8 кг.