Вестник Кавказа

МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного урана

МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного урана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране нарастили запасы обогащенного до 60% урана, игнорируя требования международного сообщества. Таким образом, Исламская Республика стала еще ближе к созданию ядерного оружия.

Иран увеличивать запасы обогащенного урана. Об этом сказано в конфиденциальном отчете МАГАТЭ.

В нем подчеркивается, что с мая, когда был сделал предыдущий отчет, запасы обогащенного до 60% урана увеличились примерно на 22 кг и составляют сейчас более 164 кг, передает Associated Press.

Издание отмечает, такой уран можно легко превратить в обогащенный до 90%, что нужно при производстве ядерного оружия.

В докладе также говорится, что запас обогащенного урана ниже 60% в Исламской Республике в настоящее время находится на отметке 5751,8 кг.

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