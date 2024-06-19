Израиль меняет правила въезда туристов

Для того, чтобы попасть в Израиль, туристам потребуется оформлять электронное разрешение на въезд. С 1 июля нововведение начинает действовать в пилотном режиме, а с 1 августа станет обязательным.

Электронное разрешение на въезд потребует от въезжающих туристов в Израиль. Новшество призвано упростить процедуру въезда в еврейское государство.

Нововведение начинает действовать с сегодняшнего дня в проверочном режиме, а обязательным станет с 1 августа.

Напомним, что власти сообщали об изменениях в апреле, а первыми, кто опробовал новшество стали туристы из Германии и Соединенных Штатов.