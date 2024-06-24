Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи

Супруги братьев Омаровых, которые были арестованы на этой неделе в Дагестане, смогут передать им личные вещи.
Об этом рассказала родственница обвиняемых, передает РИА Новости.
Ранее источник сообщил об аресте сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Позже стало известно, что два суда признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными в административном правонарушении, их арестовали на срок о 2 до 13 дней.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором якобы сыновья Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, убитого в воскресенье в ходе КТО. Родственница обвиняемых сообщила, что на видео присутствуют два сына – Омар и Адиль, которого ранее СМИ называли в числе ликвидированных во время теракта.
Теракты в Дагестане
Неделю назад боевики атаковали два храма, две синагоги и пост ДПС в двух городах республики. Жертвами терактов стали более 20 человек, 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, одним из них оказался сын Омарова Осман.