Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи

Арестованные братья Омаровы в Дагестане смогут получить свои вещи через жен. Ранее они были задержаны по статье о хулиганстве.

Супруги братьев Омаровых, которые были арестованы на этой неделе в Дагестане, смогут передать им личные вещи.

Об этом рассказала родственница обвиняемых, передает РИА Новости.

Ранее источник сообщил об аресте сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Позже стало известно, что два суда признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными в административном правонарушении, их арестовали на срок о 2 до 13 дней.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором якобы сыновья Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, убитого в воскресенье в ходе КТО. Родственница обвиняемых сообщила, что на видео присутствуют два сына – Омар и Адиль, которого ранее СМИ называли в числе ликвидированных во время теракта.

Теракты в Дагестане

Неделю назад боевики атаковали два храма, две синагоги и пост ДПС в двух городах республики. Жертвами терактов стали более 20 человек, 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, одним из них оказался сын Омарова Осман.