Вестник Кавказа

Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи

Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арестованные братья Омаровы в Дагестане смогут получить свои вещи через жен. Ранее они были задержаны по статье о хулиганстве.

Супруги братьев Омаровых, которые были арестованы на этой неделе в Дагестане, смогут передать им личные вещи.

Об этом рассказала родственница обвиняемых, передает РИА Новости.

Ранее источник сообщил об аресте сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Позже стало известно, что два суда признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными в административном правонарушении, их арестовали на срок о 2 до 13 дней.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором якобы сыновья Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, убитого в воскресенье в ходе КТО. Родственница обвиняемых сообщила, что на видео присутствуют два сына – Омар и Адиль, которого ранее СМИ называли в числе ликвидированных во время теракта.

Теракты в Дагестане

Неделю назад боевики атаковали два храма, две синагоги и пост ДПС в двух городах республики. Жертвами терактов стали более 20 человек, 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, одним из них оказался сын Омарова Осман.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
7100 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время терактов в Дагестане

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время терактов в Дагестане

Личность создателя преступной группы установили в Дагестане

Личность создателя преступной группы установили в Дагестане

В Дагестане арестован сообщник террористов

В Дагестане арестован сообщник террористов

Нескольких раненых в Дагестане полицейских отвезли на лечение в Москву

Нескольких раненых в Дагестане полицейских отвезли на лечение в Москву

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы