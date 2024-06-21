Личность создателя преступной группы установили в Дагестане

Правоохранители выяснили, кто организовал преступную группу, совершившую нападения на религиозные учреждения в Дагестане. В результате этих атак погибли минимум два десятка человек.

В Дагестане установили личность основателя преступной банды, которая атаковала религиозные учреждения республики в конце минувшей недели. Об этом сказано в заявлении Верховного суда РД.

Им оказался сын экс- главы Сергокалинского района.

"...(сообщник боевиков – прим. ред.) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов" – пресс-служба ВС

Теракты в Дагестане

В прошлое воскресенье две православные церкви, синагога и пост ДПС в двух городах республики подверглись нападению террористов. Жертвами тех событий стали по меньшей мере 20 человек. В связи с этим в регионе объявили траур с 24 по 26 июня.