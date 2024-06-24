Как в Азербайджане будут избирать Милли Меджлис?

Председатель ЦИК Азербайджана на стартовом заседании по внеочередным парламентским выборам рассказал о расписании выборных действий, включая подачу заявлений кандидатами в депутаты, оформление наблюдателей, регистрацию социологических компаний для exit-poll и подведение итогов.

Сегодня в Баку состоялось заседание ЦИК, на котором руководитель комиссии Мазахир Панахов подробно рассказал о порядке внеочередных парламентских выборов.

Как известно, выборы состоятся 1 сентября. В связи с этим избирательная кампания, подразумевающая предвыборную агитацию партий, начнется 9 августа. По традиции, агитация будет остановлена за сутки до голосования, то есть 31 августа в 7:00 по московскому времени. ЦИК планирует подвести окончательные итоги парламентских выборов не позднее 22 сентября.

Число и поименный состав избирателей будут определены до 12 августа. Также 12 августа является крайним сроком для регистрации организаций, которые будут проводить exit-poll.

Со вчерашнего дня кандидаты по одномандатным округам уже могут подавать документы в окружные избирательнее комиссии, а те обязаны рассматривать кандидатуры в течение 5 дней. Последний срок подачи документов – за неделю до начала предвыборной кампании, то есть 2 августа.

Мазахир Панахов обратил внимание, что на парламентских выборах значительно вырастет число избирательных участков, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана, поскольку туда активно возвращается населения. В связи с этим он выразил уверенность в том, что голосование за шестой созыв Милли Меджлиса будет иметь большое историческое значение.

Председатель ЦИК заверил, что наблюдателям на выборах будут созданы все необходимые условия для работы. Все желающие могут подавать документы на работу наблюдателем в ОИК уже сейчас – дедлайном для этого объявлено 27 августа.