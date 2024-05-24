Вестник Кавказа

Меликов осудил нападки на врача из-за пациентки в никабе

Меликов осудил нападки на врача из-за пациентки в никабе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ношение никаба совсем не свойственно для Дагестана, и нападки общественности на врача, попросившую пациентку на приеме снять такую одежду, совершенно не обоснованы и будут всячески пресекаться, заявил Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале раскритиковал общественника, устроившего травлю врача из-за пациентки в никабе.

"На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?"

- Сергей Меликов

Он добавил, что всячески поддерживает медика и гарантировал ей защиту, а псевдолидеров общественного мнения, которые пытающихся разобщить дагестанский народ, высасывая ситуацию из пальца, предупредил о неизбежных последствиях.

Напомним, в Хасавюрте в одну из местных клиник обратилась женщина, которая пришла на прием в никабе - традиционном женском головном уборе в некоторых мусульманских странах, закрывающий лицо, с узкой прорезью. Когда врач попросила ее снять головной убор, та отказалась. Инцидент получил огласку и спровоцировал скандал, в ходе которого один из местных блогеров организовал травлю врача. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что глава Дагестана в соцсетях выразил свое отношение, выступив против никабов. Он отметил, что такая одежда не свойственна Кавказу, отметив, что выступает против ношения никаба, поскольку он позволяет скрывать под ним мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы.

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