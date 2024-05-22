Мусульмане России могут поддержать запрет на никаб

В ДУМ России заявили, что поддержат предложение по запрету никаба в стране. Там же подчеркнули, что не пропагандируют его ношение в современном обществе.

Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выдвинул условие, при котором запрет на ношение никаба в стране может быть поддержан.

Он заявил, что официальные органы должны выявить прямую связь ношения представительницами ислама с риском роста экстремизма.

Аляутдинов добавил, что в этом случае ДУМ России поддержит предложение главы СПЧ Валерия Фадеева, а запрет послужит сохранению жизней россиян.

Муфтий подчеркнул, что духовенство всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся безопасности жителей России.

Ранее Фадеев выступил против никабов и призвал запретить их ношение в России. Он отметил, что запрет на его ношение установлен в ряде стран, где большая часть граждан исповедует ислам.