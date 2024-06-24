Вестник Кавказа

В Дагестане экскаваторщика насмерть засыпало грунтом

В Дагестане экскаваторщика насмерть засыпало грунтом
© Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану
Профессионал-оператор экскаватора в Рутульском районе Дагестана погиб сегодня, прокладывая траншею для водопроводной трубы к своему дому – на его спецтехнику обрушился грунт со склона холма, под которым он работал.

В Рутульском районе Дагестана сегодня погиб 38-летний профессионал-экскаваторщик, который попытался вырыть траншею для водопроводной трубы к своему дому, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. 

"По предварительным данным, при прокладке водопровода в селе Хлют произошёл обвал грунта на кабину экскаватора под управлением местного жителя, в результате чего последний скончался на месте"

- СКР по Дагестану

Дагестанские следователи уже начали проверку, в ходе которой они установят причины и обстоятельства происшествия. Также на место трагедии отправился следователь Магарамкентского межрайонного следственного отдела, передает "АиФ-Дагестан". 

По сведениям Telegram-канала Mash Gor, мужчина много лет профессионально управлял спецтехникой, зарабатывая этим на жизнь.

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