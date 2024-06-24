Вестник Кавказа

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирийцы приезжали в Махачкалу якобы на учебу, а затем перебирались в Москву, чтобы мигрировать в Евросоюз – такую схему раскрыла ФСБ в неназванном вузе Дагестана.

В Дагестане обнаружили и пресекли канал нелегального проникновения в Россию граждан Сирии – им помогал работник неназванного дагестанского вуза, используя свои полномочия для оформления учебных виз. Этот человек задержан дагестанским управлением ФСБ, против него завели уголовное дело.

Задержанный заподозрен в реализации преступной схемы, действовавшей через гражданина Иордании. Оба получали от сирийцев деньги за незаконную помощь в пересечении границы.

Схема была такая: задержанный без договора на обучение давал нелегальным мигрантам из Сирии учебные визы, принимал из в дагестанской столице и селил в общежитие. Спустя некоторое время мигранты уезжали в Москву, где уже другие злоумышленники обеспечивали их проникновение на территорию ЕС.

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