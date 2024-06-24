Генеральный секретарь "Грузинской мечты", градоначальник столицы Грузии Каха Каладзе рассказал сегодня об отсутствии у критиков закона о прозрачности иностранного влияния содержательных аргументов – никто так и не объяснил правительству Грузии, в чем состоит антидемократичность и антиевропейскость закона, повторяющего аналогичные контрольные акты западных государств.
"Нам не удалось получить ни одного аргумента, почему закон проблематичен и почему в целом прозрачность противоречит Европе, европейскому будущему и ценностям. Мы не получили никакого ответа"
– Каха Каладзе
Мэр Тбилиси подчеркнул, что европейские политики и правозащитные организации действуют враждебно, в то время как грузинские власти ожидают дружеского отношения, когда партнеры прямо и аргументированно указывают на ошибки партнеров.
Каладзе обратил внимание, что для добросовестных медиа и неправительственных организаций, действующих при иностранном финансировании на благо Грузии и грузинских граждан и не совершающих преступлений вроде поддержки экстремистов, никаких проблем закон о прозрачности иностранного влияния не создает. Проблемы будут только у ведущих антигосударственную деятельность организаций.