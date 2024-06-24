Тбилисский мэр Каха Каладзе рассказал о недружественном поведении Запада в отношении Грузии: ничего не объясняя, западные силы лишь требуют отменить закон об иноагентах. Он подчеркнул, что закон создает проблемы лишь тем организациям, которые на иностранные деньги занимаются антигосударственной деятельностью в Грузии.

Генеральный секретарь "Грузинской мечты", градоначальник столицы Грузии Каха Каладзе рассказал сегодня об отсутствии у критиков закона о прозрачности иностранного влияния содержательных аргументов – никто так и не объяснил правительству Грузии, в чем состоит антидемократичность и антиевропейскость закона, повторяющего аналогичные контрольные акты западных государств.

"Нам не удалось получить ни одного аргумента, почему закон проблематичен и почему в целом прозрачность противоречит Европе, европейскому будущему и ценностям. Мы не получили никакого ответа"

– Каха Каладзе

Мэр Тбилиси подчеркнул, что европейские политики и правозащитные организации действуют враждебно, в то время как грузинские власти ожидают дружеского отношения, когда партнеры прямо и аргументированно указывают на ошибки партнеров.

Каладзе обратил внимание, что для добросовестных медиа и неправительственных организаций, действующих при иностранном финансировании на благо Грузии и грузинских граждан и не совершающих преступлений вроде поддержки экстремистов, никаких проблем закон о прозрачности иностранного влияния не создает. Проблемы будут только у ведущих антигосударственную деятельность организаций.