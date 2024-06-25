Аренда жилья в Турции резко подорожает – ограничение снято

Власти Турции с 1 июля отменили ограничение на повышение аренды жилья. Теперь цены на съемное жилье могут расти более чем на 25% в год и будут зависеть от инфляции.

В Турции власти сняли действующее ранее ограничение в 25% на ежегодный рост арендной платы за жилье, передает сегодня телеканал NTV.

С 1 июля 2024 года владельцы квартир и домов в Турции могут повышать аренду в пределах, определенных индексом потребительских цен, а также исходя из уровня инфляции в стране. Отметим, что в мае годовая инфляция в Турции приблизилась к 75,5%, а индекс потребительских цен был на уровне 3,37%. Статистика за июня будет обнародована на этой неделе.

Напомним, ограничение в 25% начало действовать 2 июля 2022 года. Оно распространялось на повышение цен на уже действующие контракты.

В Турции сохраняется сложная экономическая ситуация, на прошлой неделе лира установила новый антирекорд, курс упал ниже 33 лир за доллар. По оценкам экономистов, в ближайшие месяцы турецкая валюта продолжит обесцениваться.

Правительство Турции ожидает, что пик инфляции в стране был пройден в мае и вскоре начнется замедление инфляции.