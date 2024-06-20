Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

ЦБ Турции принял решение пока не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 50%. Однако регулятор предупредил, что если инфляция не спадет, то ставка будет повышена еще больше.

Новый подъем ключевой ставки не исключили в Центральном банке Турции, несмотря на то, что сегодня было решено оставить ее на прежнем уровне, говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.

Таким образом, размер ключевой ставки в Турции остается третий раз подряд на рекордном уровне 50% – это максимум с 2002 года.

В то же время, регулятор предупредил, что наблюдавшаяся некоторое время назад тенденция к ослаблению базовой инфляции перестала действовать. Если ситуация станет еще хуже, то ЦБ может пойти на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Инфляция в Турции

По оценкам специалистов Центробанка Турции, инфляционное давление выражается в росте цен на продукты, услуги и энергоносители. Регулятор отмечает и негативную роль геополитических рисков.

Однако ЦБ Турции рассчитывает, что потребительские цены начнут расти медленнее уже с июля.

В мае рост потребительских цен превысил 75% в годовом выражении. В апреле показатель был несколько лучше – почти 70%. Установленный Центробанком таргет – 5%.