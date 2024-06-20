Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

Новый подъем ключевой ставки не исключили в Центральном банке Турции, несмотря на то, что сегодня было решено оставить ее на прежнем уровне, говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.
Таким образом, размер ключевой ставки в Турции остается третий раз подряд на рекордном уровне 50% – это максимум с 2002 года.
В то же время, регулятор предупредил, что наблюдавшаяся некоторое время назад тенденция к ослаблению базовой инфляции перестала действовать. Если ситуация станет еще хуже, то ЦБ может пойти на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Инфляция в Турции
По оценкам специалистов Центробанка Турции, инфляционное давление выражается в росте цен на продукты, услуги и энергоносители. Регулятор отмечает и негативную роль геополитических рисков.
Однако ЦБ Турции рассчитывает, что потребительские цены начнут расти медленнее уже с июля.
В мае рост потребительских цен превысил 75% в годовом выражении. В апреле показатель был несколько лучше – почти 70%. Установленный Центробанком таргет – 5%.