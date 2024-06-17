В АТОР рассказали о ценовой сенсации в отелях Турции

Интерес к летнему отдыху в Турции в этом году упал настолько, что в июле-августе гостиницам пришлось уменьшать цены, чтобы привлечь больше туристов. В АТОР подчеркнули, что для россиян ситуация может пройти незамеченной из-за высокого курса доллара.

Как рассказал вице-президент АТОР Тарас Кобищанов, туроператоры отмечают небывалую для туристической сферы Турции вещь: владельцы отелей в июле-августе сделали цены более низкими, чем они были в июне.

Дело в резком падении числа желающих отдохнуть летом в Турции по прежним ценам: если на июнь спрос был даже выше среднего, то на июль и август броней номеров в гостиницах оказалось неожиданно мало. Из-за этого ради спасения продаж гостиничный бизнес предлагает заселяться в турецкие отели дешевле, чем в мае-июне. Кобищанов охарактеризовал такую ситуацию как "нонсенс".

Тарас Кобищанов также уточнил, сколько сейчас стоит отдых в Турции в зависимости от числа звезд у гостиницы, пишет РИА Новости. Гостиницы с 4 звездами попроще предлагают 10 ночевок за сумму около 150 тыс рублей на двух отдыхающих. В гостиницах с 4 звездами, но с более качественным обслуживанием сумма вырастает до порядка 235 тыс рублей. Элитные гостиницы с 5 звездами просят около 330 тыс за тот же срок и то же число человек.

Вице-президент АТОР добавил, что из-за роста курса доллара россияне могут не заметить снижения цен в турецких гостиницах.